Цитата: Анисим:

в наше время к примеру был клич партии всем классом на ферму или всем классом на комбаины и все шли работать и отличники и хорошисты и троечники (аттестат об образовании не выдавали в течении трех лет) где наша партия НУР ОТАН?

Забываете, уважаемый. Шли и работали, но с урожая - школа получала мебель, путёвки, помощь. Так как это было НАШЕ! Пусть сейчас нападут - скажут общее значит ничьё. Но это было. А сегодня - чего на чужой каравай работать и рот разевать. Я бы вообще запретил печатать сводки с полей - нечего рыться в чужом кармане.