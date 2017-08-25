Обликоморале Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,... #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3590

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:34 Странные у нас люди.

Да возможно это и пиар.

Но пиар на благое дело.

Если эти деньги помогут хоть одному ребенку и их примеру последует еще кто-нибудь, то что бы недоброжелатели об их поступке не говорили, он возымеет свое благоприятное действие. И это будет один плюс, который перекроет все минусы сказанные в их сторону. А зная все таки наших людей, то уверен, что найдутся и те кто последует их примеру, пусть и в тишине. И деньги переданные в дет. дома и мечети, обязательно в большинстве своем на благое дело пойдут, не все же поголовно у нас скурвивщиеся.

И дети, не в ответе за своих родителей, кем бы они не были. Это еще один плюс, что они вопреки желания родителей так поступили.