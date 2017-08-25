/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Молодожены отдали деньги на благотворительность, предназначенные для гонорара звездам на своей свадьбе		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Молодожены отдали деньги на благотворительность, предназначенные для гонорара звездам на своей свадьбе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Youtube появилось видео, где молодожены рассказывают, как и почему отдали деньги на благотворительность. Парень рассказывает, что родители, чтобы порадовать их и гостей хотели пригласить на торжество иностранных звезд. Но они подумав, решили не приглашать.
Читать новость

§ 112
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ тоже открыто и показушно делает благотворительность, и я это только приветствую..
Детям и больным, без разницы что и кто там об этом говорит, им нужно выжить..
Профайл

правп
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аллаh разы болсын

андрей
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выяснить кто их родители , в каком родстве состоят с чиновниками.А так жалко Казахстан время упущенно , кланы сидят плотно , друзей из бывших среднеазиатских республик нет , ненависть есть , а друзей нет .Короче их поступок если копнуть глубже ни чего хорошего не сулит

§ Обликоморале
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные у нас люди.
Да возможно это и пиар.
Но пиар на благое дело.
Если эти деньги помогут хоть одному ребенку и их примеру последует еще кто-нибудь, то что бы недоброжелатели об их поступке не говорили, он возымеет свое благоприятное действие. И это будет один плюс, который перекроет все минусы сказанные в их сторону. А зная все таки наших людей, то уверен, что найдутся и те кто последует их примеру, пусть и в тишине. И деньги переданные в дет. дома и мечети, обязательно в большинстве своем на благое дело пойдут, не все же поголовно у нас скурвивщиеся.
И дети, не в ответе за своих родителей, кем бы они не были. Это еще один плюс, что они вопреки желания родителей так поступили.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.08.17 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Но пиар на благое дело.

Я бы сказал что это пиар, который прикрывают благим делом.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2099
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
НГ тоже открыто и показушно делает благотворительность, и я это только приветствую..

Это другое. Они посредники между теми кому нужны деньги и теми, кто их может дать. На мировых сайтах они об этом не хвастаются. Да и за пределами газеты тоже.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Я бы сказал

Ну это твое субъективное мнение и это вполне нормальное явление.
Мое в корне отличное от твоего и я сказал выше почему.
Докажешь обратное, не вопрос ....
Профайл

правп
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже один тиын пошедший на благотворительность перевешивает любой довод сомневающегося

мама дорогая
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Если эти деньги помогут х


какие деньги? ты видел деньги?
наивный человек.
это ролик еще до свадьбы.
лав стори.

§ Обликоморале
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3590
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мама дорогая:

Алекс, ваще, все просто, житель севера - :lol: как там есчо вас величать?
стиль письма хоть бы менял. иногда
а ты можешь доказать обратное? вперед, есть такое понятие. презумпция невиновности
но тебе она не ведома. я кстати видел в сети отзывы от благодарных людей
а ты только по себе смотрю судишь?откуда столько желчи и злобы к людям?
недаром говорят, каждый думает о других, в меру своей испорченности..)))
Не пались так больше........
Профайл

§ 112
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Это другое. Они посредники между теми кому нужны деньг

Нет.
Ровно то же самое..
Например дает там 100 тысяч кто то, написано и все знаем его..
Кто то скажет что это хвастовство..
Я говорю что это реклама.
Ну или дал по имени тот то или тот то, иначе зачем говорят?
Хвастают?
Так же можно сказать?
Профайл

§ 112
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6190
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы например хату сразу купил, кто то мебель, кто то долги бы в банк отнес.
Эти отдали нуждающимся, рассказали об этом..
Считаю это деяние Божьим Даром..
Который сделать мало кто в состоянии..
Ну кто вспомнит свою свадьбу то, ну ка!?
Профайл

мама дорогая
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
как там есчо вас величать?


не быть тебе Агатой Кристи.
но "112" ты почти стал. учишь тут всех.
как стоять . как отжиматься.
тоже с утра до вечера.
и бешем с кониной полез в первый ряд.
может ты тоже "112" 7

112-
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
НГ тоже открыто и показушно делает благотворительность, и я это только приветствую..

Кукушка хвалит петуха......

112-
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РЖАЧ!!!
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 98
Пользователей: 1
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх