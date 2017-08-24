Цитата: Доктор СИЗО:

когда ценных специалистов, работающих на сложных производствах поувольняли.... и начальство начало посылать на эти участки, на один-два дня, мало понимающих в этом деле совместителей....

Доктор не по увольняли, а уничтожили крестьянство как класс. Все стали великими эконайстами, а земельку то обрабатывать некому. Это как демократы кричали в свое время, и критиковали коммуняк за ликвидацию кулачества. И на те же грабли. Умники с европейским образованием. А где в данной ситуации профком, который так или иначе отстаивал интересы трудящихся, где инженер по ТБ, трудовая инспекция. Минимализм и полное разорение предприятия. Вот оно извращенное понимание кап. строя.