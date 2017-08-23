совет из гаража Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6969







Отправлено: - 15:48 Цитата: drakon:

А почему не поздравил?...



да в гараже то интернета у меня нет.

с прошедшим.

а тут зашел, смотрю одного пенсионера поздравляют,

а про тебя забыли.

это как у нас - одному пенсионеру принесут

пакет с рожками и мукой, а соседу нет.

и он очень расстроен.

вот и вспомнил про тебя.