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§ NG.kz
Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех областях Казахстана
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 31 июля по 3 августа на 43 хлебоприемных предприятиях Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей с санкции суда проведены обыски для установления фактического объема зерна. По информации Генпрокуратуры, по предварительным подсчетам, общий объем недостачи только по трем областям составил 6 854 407 тонн зерна.
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архимед
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...




Отправлено: 25.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот вам и Юрьев день! Получается недостачу "организовали" неприкасаемые "ваши дети"! Пора и привлечь, чтобы чужие боялись! В-первую очередь нужно срочно арестовать все активы подозреваемых, чтобы не переместили в "оффшор"! Прежде чем воровать, многие уже научились это делать как только "пахнет жареным"! Генеральный прокурор РК на своем месте! Браво! теперь с подчиненных спросить, почему не выявили сами? Вопрос большой и должен разрешиться, почему молчали правоохранители о хищении в особо крупном размере!

* 112
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально так..
Субсидии и все такое получили, земли там, а зерно приписали..
И это же не впервые..
Святой какой рекорд то установил?
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* drakon
Re: Недостача почти 7 миллионов тонн зерна выявлена в трех...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11732
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.17 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

21,1 миллиона тонн в бункерном весе.

Это сколько мильёнов пудов?...
:lol:
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