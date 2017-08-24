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§ NG.kz
В MARTе - осень больших открытий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это умеют делать в MARTe, покупатели могут оценить уже сейчас. На первом этаже оптимизирована торговая площадь: рядом с магазином FINN FLARE недавно разместился бутик женской одежды и аксессуаров Zarina: красиво, элегантно и комфортно для посетителей.
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Гостья
Re: В MARTе - осень больших открытий




Отправлено: 24.08.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Баскони - Италия?!) Ребят, это же Китай.

§ юля елиссева
Re: В MARTе - осень больших открытий
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 960
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 24.08.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гостья:
Баскони - Италия?!) Ребят, это же Китай.

для нашей провинции Италия :)
А вообще зачем сей магазин, построенный на месте лучшего в стране кинотеатра рекламировать?
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* 112
Re: В MARTе - осень больших открытий
112


(Пользователи)
Сообщений: 6186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.08.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно..
Пусть некоторые узнают женщины наконец, сколько должен стоить нормальный парфюм..
Но не 5 тысяч точно..
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§ LaQosta
Re: В MARTе - осень больших открытий
LaQosta


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Сообщений: 40
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 24.08.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
магазин элитной парфюмерии и косметики Yves Rocher

Yves Rocher - не элитная парфюмерия, обычная сетевая компания с довольно бюджетными ценами, 15 мл можно меньше чем за 2000 купить.
У L'Occitane цены намного, но это тоже не элитная парфюмерия. Что это за классификация такая? Это не нишевый/селекивный парфюм (с ценником от 200$) - к чему этот пафос? Для понтов что ли? 8-)
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Обычный
Re: В MARTе - осень больших открытий




Отправлено: 25.08.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда не покупал в этих ТРЦ. На рынках покупаю. Лучше разместить там хорошее кафе, а не Фаст фуд в ТРЦ, развлекательное что-то. Чтобы было интересно ходить

* 112
Re: В MARTе - осень больших открытий
112


(Пользователи)
Сообщений: 6186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обычный:
На рынках покупаю. Л

Как Моше?
Ну да, в принципе на рынках продают только оригинальный Шанель или Лакосту за 5 тысяч тенге за литр..
Тут я согласен..
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§ LaQosta
Re: В MARTе - осень больших открытий
LaQosta


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Сообщений: 40
Регистрация: 02.07.10
Отправлено: 25.08.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обычный:
Никогда не покупал в этих ТРЦ. На рынках покупаю.


В период распродаж (которые проводят очень часто), в фирменных магазинах вещи/обувь можно купить дешевле рынка, и качественнее.
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