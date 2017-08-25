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§ NG.kz
Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27-летняя Светлана ОМЕЛЬЯНОВА во среду, 23 августа, в первом часу ночи, припарковалась на обочине возле дома № 10 по ул. Касымханова. Выйдя из машины, сделала шаг в сторону и земля ушла из-под ног.
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Полтора Иван
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...




Отправлено: 25.08.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну правильно...люки воруют и потом вывозят в Россию на продажу.И это стал у некоторых людей доходным бизнесом

§ 74
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.08.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Опасное место всё ешё прикрыто узкой доской на которой лежит задняя часть корпуса от телевизора.

сделать по кОстанайски... это нормльно так..
Профайл

* 112
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6186
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Район какой то непонятный, это вообще где?
Профайл

1
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...




Отправлено: 25.08.17 - 13:53
Комментарий удален модератором.

Маркс
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...




Отправлено: 25.08.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да дело даже не в открытых люках, освещения уличного нет. Темно, хоть глаз выколи. Нигде в городе толком не просматриваются пешеходные переходы. Центральная улица Абая все лето без света. Хорошо, что летом ночи короткие, а так народу бы на переходах и в люки навалило, мама не горюй.

Ходят слухи, что на сэкономленные от уличного освещения деньги, всем Костанайцам подарят по налобному фонарю и мы сможем долгими осенними ночами ходить по темным улицам как шахтеры в шахте, освещая несущиеся по дорогам вагонетки, а из неожиданно появляющихся люков люков всех будут приветствовать сверкающими белоснежными улыбками головы случайно провалившихся.

-
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...




Отправлено: 25.08.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это где ж у нас колодцы 20 м глубины? прям колодец

1
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...




Отправлено: 25.08.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да дело даже не в открытых люках, освещения уличного нет. Темно, хоть глаз выколи.

а у нас в последние дни освещение на улице работает наоборот - т.е. если раньше оно ВЫКЛючалось в 1-00, то сейчас в час ночи только ВКЛючается
так вот везде и всюду, особенно обидно когда смотришь в Москве все расчищают, у нас все с точностью до наоборот, на остановке на рынке не пройти, сплошной базар; с какой целью на Дулатова все перегородили по школьный базар- тоже бардак и прошлый век! Кому это надо? наши ярмарки и т.д.
извините накипело, смотрим на запад, а живем по старому, ничего не меняется

Макс
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...




Отправлено: 25.08.17 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
-:

Вероятно нужно обратится в костанай су,и в них спросить что за такие колодца.

Бывалый
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...




Отправлено: 25.08.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Район какой то непонятный, это вообще где?

Судя по обилию травы - это на газоне.
Наказание настигло за парковку в неположенном месте.

эникейщику
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...




Отправлено: 25.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Судя по обилию травы - это на газоне.
Наказание настигло за парковку в неположенном месте.

птица красношапочная, гугл карты тебе в помощь(вид со спутника)
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