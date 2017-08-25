112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5476





(Пользователи) Сообщений: 6186

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:47 Фильм смотрю, "В погоне за счастьем"..

Господи, да если б хотя бы 10 процентов форумчан, народишка как следствие, были такими как герой Вила Смита, жили бы мы совсем по другому..