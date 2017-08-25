NG.kz Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в котором получила травму Светлана Омельяненко



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:21 - Мы уже закрыли колодец, - сообщил «НГ» заместитель начальника диспетчерской службы ГКП Владимир ЮГАЙ. - У нас с начала 2017 года было украдено 530 крышек. Это на 30 крышек больше по сравнению с прошлым годом.

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