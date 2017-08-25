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≡ Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в котором получила травму Светлана Омельяненко		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в котором получила травму Светлана Омельяненко
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29394
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Мы уже закрыли колодец, - сообщил «НГ» заместитель начальника диспетчерской службы ГКП Владимир ЮГАЙ. - У нас с начала 2017 года было украдено 530 крышек. Это на 30 крышек больше по сравнению с прошлым годом.
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§ Серый волк
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.08.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, за попадания в Книгу рекордов Гиннеса денежная выплата полагается?

Раньше самый большой карьер в мире, самый большой комвольно - суконный комбинат, самый большой кинотеатр, наконец ЛЭП самого высокого напряжения. А теперь достижения стали интереснее ☺️
Профайл

!!!
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по фото бабуля явно не по тротуару прогуливалась...

Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цена новой крышки - 24 000 тенге.

кусок трубы длиной см 30 и диаметром по ширине колодца, сверху заваривается листом металла диаметром шире трубы. Цена вопроса ?

???
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!!!:
Судя по фото бабуля явно не по тротуару прогуливалась...

чукча не читатель...

димон
Re: Сотрудники ГКП "Костанай-Су" закрыли колодец, в...




Отправлено: 25.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такой блин как на фото стоит 2500 тнг, от вдувают в уши
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