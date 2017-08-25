Цитата: Обликоморале:

Вот что ты опять врешь?

он не врет, он тупо не знает об этом. Откуда ему знать это. Его "всесторонняя развитость" не включает в себя эту реальность.



Цитата: Обликоморале:

У нас из класса, замечу, не углубленного по какому либо предмету, уехало поступать процентов 80 и все в основном Москва-Питер.

с моей школы тоже немало поступало в Москву , Питер. И слышала такое,что именно кустанайцев аж бегом брали. Знания были очень даже на уровне!

Интересно бы статистику посмотреть сколько кустанайцев проживает в Питере и Москве - именно с тех времен. Думаю, очень даже не мало.



Цитата: детектор ржи:

112й, ну опять ты свою плас

а чего вы так Марика опускаете? Он никогда не прятался за чужими никами, особенно серыми. Уж кто-кто, но не он.



[Исправлено: Алиса, 25.08.2017 - 20:58]