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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29393
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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§ Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9140
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анисим:
все таки это недоработки учителей

Галым-Алексей-Анисим, уши торчат! Я же тебя поайпивычислил! ;-)

Но закончится всё, я думаю, тем что учителя будут упрашивать выпускников сходить на ЕНТ. Вследствие незаинтересованности ученика, средний балл по области упадёт.

Цитата:
Читатель 1:
Мне интересно, аким области комментарии почитал?

Прошлый вот читал и даже обидно было ему иногда. Этот вряд ли - он пришлый.

[Исправлено: Victor Yang, 25.08.2017 - 19:16]
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Виктория
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно , а где учаться дети тех же сотрудников акимата??!!

Анисим
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Сколько процентов детей наших депутатов предпочли нашему образованию - заграничное. Хотя бы общую цифру бы озвучить широкой общественности...

не только озвучит но и вернуть их в уже построенные бараки, через три года он будет перевоспитан коллективом, и у него появиться чувство коллективизма и патриотизма, к примеру захотел прокурор после окончания срока отработки послать дочь продолжать обучение Оксфорд, а она уже в аэропорту заявляет нет папа не поеду я туда, как я могу уехать, там наши ребята свинарник достраивают в три смены работают, мы мы соревнуемся с четвертой и десятой бригадой, за переходящий вымпел Нур Отана вот вот мы его должны взять, да и опорос у нас на носу, мы взяли обязательство сохранность молодняка 99% давай пап, после опороса уже и об Оксфорде подумаем, отвези меня пап, обратно в совхоз, девчонки наверное заждались, у нас пап в клубе каждую субботу танцы, правда еще крышу не перекрыли, восьмая бригада не успевает наверное на выходные нужно сделать субботник, да еще у нас на следующей неделе молодежная свадьба, ох и натанцуемся....

правп
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самый главный признак патриотизмы это наличие макдональдса в городе!

детектор ржи
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анисим:
все таки это недоработки учителей, не смогли они привить Казахстанский патриотизм, надо было их

112й, ну опять ты свою пластинку завел, нелепо прикрываясь за Анисимом, это типа чтобы мы не подумали на рудненского кЫпчака?

Раман
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
основная причина выезда на учебу в Россию это финансовая: бесплатное образование, предоставление практически бесплатного общежития

Серьёзно?

* 112
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
112


(Пользователи)
Сообщений: 6177
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 20:54
Комментарий проходит проверку.
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§ Алиса
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3571
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.08.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот что ты опять врешь?

он не врет, он тупо не знает об этом. Откуда ему знать это. Его "всесторонняя развитость" не включает в себя эту реальность.

Цитата:
Обликоморале:
У нас из класса, замечу, не углубленного по какому либо предмету, уехало поступать процентов 80 и все в основном Москва-Питер.

с моей школы тоже немало поступало в Москву , Питер. И слышала такое,что именно кустанайцев аж бегом брали. Знания были очень даже на уровне!
Интересно бы статистику посмотреть сколько кустанайцев проживает в Питере и Москве - именно с тех времен. Думаю, очень даже не мало.

Цитата:
детектор ржи:
112й, ну опять ты свою плас

а чего вы так Марика опускаете? Он никогда не прятался за чужими никами, особенно серыми. Уж кто-кто, но не он.

[Исправлено: Алиса, 25.08.2017 - 20:58]
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