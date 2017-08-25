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Обликоморале:
Вот что ты опять врешь?
он не врет, он тупо не знает об этом. Откуда ему знать это. Его "всесторонняя развитость" не включает в себя эту реальность.
Цитата:
Обликоморале:
У нас из класса, замечу, не углубленного по какому либо предмету, уехало поступать процентов 80 и все в основном Москва-Питер.
с моей школы тоже немало поступало в Москву , Питер. И слышала такое,что именно кустанайцев аж бегом брали. Знания были очень даже на уровне!
Интересно бы статистику посмотреть сколько кустанайцев проживает в Питере и Москве - именно с тех времен. Думаю, очень даже не мало.
Цитата:
детектор ржи:
112й, ну опять ты свою плас
а чего вы так Марика опускаете? Он никогда не прятался за чужими никами, особенно серыми. Уж кто-кто, но не он.
[Исправлено: Алиса, 25.08.2017 - 20:58]