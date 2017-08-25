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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29392
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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* Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9140
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анисим:
все таки это недоработки учителей

Галым-Алексей-Анисим, уши торчат! Я же тебя поайпивычислил! ;-)

Но закончится всё, я думаю, тем что учителя будут упрашивать выпускников сходить на ЕНТ. Вследствие незаинтересованности ученика, средний балл по области упадёт.

Цитата:
Читатель 1:
Мне интересно, аким области комментарии почитал?

Прошлый вот читал и даже обидно было ему иногда. Этот вряд ли - он пришлый.

[Исправлено: Victor Yang, 25.08.2017 - 19:16]
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