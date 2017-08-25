Victor Yang Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как... #30





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9140

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:12 Цитата: Анисим:

все таки это недоработки учителей

Галым-Алексей-Анисим, уши торчат! Я же тебя поайпивычислил!



Но закончится всё, я думаю, тем что учителя будут упрашивать выпускников сходить на ЕНТ. Вследствие незаинтересованности ученика, средний балл по области упадёт.



Цитата: Читатель 1:

Мне интересно, аким области комментарии почитал?

Прошлый вот читал и даже обидно было ему иногда. Этот вряд ли - он пришлый.



[Исправлено: Victor Yang, 25.08.2017 - 19:16]