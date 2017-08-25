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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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* Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9140
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
объяснять, показывать возможности, которые дает казахстанская высшая школа

Тут кроме фейспалма других нет эмоций. Пусть сам попробует объяснить преимущество пусть даже Назарбаев Университета перед ЮУрГУ. Про региональные вообще говорить нечего.
Кстати, очень странно, что аким отождествляет уезд на учебу и последующий уезд из страны выпускника. Оговорка по Фрейду, как говорят? Почему он не ставит задачей возвращение уже выпускников ВУЗов? И кроме слов, получается, нечего сказать выпускникам? А как же стимулирование? Вон, жителям юга дают какие-то льготы, чтобы они приехали сюда. А почему нельзя делать также с перспективными выпускниками школ? Наверное, они нужны меньше, чем необразованные южане.

[Исправлено: Victor Yang, 25.08.2017 - 17:09]
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Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как все-таки плохо и бедно живут казахстанцы: каждый второй имеет возможность отправить ребенка учиться в другой город, в другой стране, где проживание дороже чем дома.
В советское время такой фигни не было - подавляющее большинство учились в родном городе.
Какое у нас все-таки некачественное образование: каждый второй выпускник поступает в ВУЗ в городе-миллионнике в соседней стране.
В советское время такой фигни не было - подавляющее большинство вообще шли в ПТУ и техникумы, в ВУЗы поступали лишь каждый 7-й, а уж поступить в ВУЗ города-миллионника в соседней стране вообще было чуть ли не на грани фантастики и вызывало неподдельное восхищение умственными способностями поступившего.
Хреново живем, граждане, хреново.
Даже, я бы сказал - отвратительно, из рук вон плохо!
)))))

Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
За 25 лет независимости образование в Казахстане скатилось в какую-то пропасть.
))))))

Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему он не ставит задачей возвращение уже выпускников ВУЗов?

Да возвращаются они...
У меня в коллективе из 30 человек молодежи второй половины младше 84 г.р. - 4 закончили новосибский НГТУ, 2 - томский ТУСУР.
Правда это ребята-казахи...
Я не вижу ничего плохого в том, что наши выпускники едут учиться за рубеж и привозят сюда передовые знания.

азат
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
основная причина выезда на учебу в Россию это финансовая: бесплатное образование, предоставление практически бесплатного общежития. А у нас обучение в год от 250 000 до 1 200 000 тенге, плюс проживание и питание. Самое меньшее в год около миллиона тенге.

Микола
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
хороший пример:
господин аким а Вы лично подайте пример - пригласите одаренных (а не блатных) к себе на работу в акимат.

пойдут ли одаренные дети после окончания ВУЗа, работать в акимат за 58 тыс. тенге, работа там с 9-00 часов до 23-00 часов плюс выходные, если не успевает? работал там знаю.

* Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9140
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
а уж поступить в ВУЗ города-миллионника в соседней стране вообще было чуть ли не на грани фантастики и вызывало неподдельное восхищение умственными способностями поступившего.

В моём окружении есть люди, которые, закончив сельскую школу, поступали кто в Москву, кто в Челябинск, кто в Свердловск.
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* Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9140
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
основная причина выезда на учебу в Россию это финансовая: бесплатное образование, предоставление практически бесплатного общежития.

Скорее уж соотношение цена/качество. Потому как учиться дешевле, всё же, дома.
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§ Lex
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Lex


(Пользователи)
Сообщений: 236
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 25.08.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и хочется сказать- вы патриотизм с иди*тизмом не путайте, ребята. Какое образование можно получить в нашем ВУ? Корочку разве что, подтверждающую твое протирание штанов на стуле. В КГУ большая часть преподавателей сами выпускники , которые на следующий день уже преподают, не имея багажа знаний за плечами. Да и не только в КГУ так. 10 раз пожалел, что выкинул деньги на ветер с этой корочкой. Езжайте в Россию друзья, даже не думайте что что-то потеряете.
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§ Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:В советское время такой фигни не было - подавляющее большинство учились в родном городе...
а уж поступить в ВУЗ города-миллионника в соседней стране вообще было чуть ли не на грани фантастики и вызывало неподдельное восхищение умственными способностями поступившего.

Вот что ты опять врешь?
У нас из класса, замечу, не углубленного по какому либо предмету, уехало поступать процентов 80 и все в основном Москва-Питер.
Из них % 70 поступило, отучилось, кто вернулся, кто нет.
Да и насколько помню, а старшеклассники в наше время, как не крути хорошо общались между школами, большинство уезжало поступать в Москву, Питер, Ебург и Челябинск. Без всяких денежных вливаний, а только на свой страх и риск. И очень многие поступали, так как среднее образование в Кустанае было на должном уровне.
В ПТУ и техникумы шли вообще после 8 -го класса и также, потом имели возможность, поступить после их окончания в ВУЗы. А после техникумов, вообще на 2 - 3 курс в зависимости от профиля образовательных учреждений поступали.

[Исправлено: Обликоморале, 25.08.2017 - 18:08]
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Анисим
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все таки это недоработки учителей, не смогли они привить Казахстанский патриотизм, надо было их воспитывать на примерах героизма в годы становления Социалистической Республики голодомор, 3 миллиона погибших от голода, ведь они не бросили свою родину не уехали куда то за лучшей долей, на примерах героизма в годы Великой отечественной Воины, разве легко было нашим дедам победить фашизм? а Целина? люди ехали побросав свою благополучную сытую жизнь, в голую степь, зимой жили в палатке не хватало элементарно даже хлеба, однако они сжав зубы теряя свою молодость и здоровье, с одной только мыслю что нужен хлеб родине вгрызались в мерзлую землю, кирками и лопатами строили социализм, вот на каких примерах их надо учить, а не на примерах загнивающего запада и всяких там корнеги и гейцев, у него должен быть пример механизатор в промасленной куфайке и ватных штанах, чабан с отарой овец в голой степи один на один с природой, чумазы шахтер вот кем он должен стремиться стать, не боятся трудности, забыть материальные блага, если этому не научат то грош цена этим учителям, в наше время к примеру был клич партии всем классом на ферму или всем классом на комбаины и все шли работать и отличники и хорошисты и троечники (аттестат об образовании не выдавали в течении трех лет) где наша партия НУР ОТАН? почему она не бросит такой клич и не направит например выпускников школ в депрессивные районы, например Тургай, восстанавливать совхозы, попутно там и получили бы образования механизатора скотника, чем не специальность? расходов минимум построить палатки. потом со временем бараки.

1504
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая хорошая мысль. А давайте- ка выстроим в ряд всех чиновников. И у кого члены семьи учатся/лечатся за границей - уволить на фиг, за низкий уровень патриотизма! И за неспособность разъяснять, показывать НАШИ возможности. Можно начать со статистики. Сколько процентов детей наших депутатов предпочли нашему образованию - заграничное. Хотя бы общую цифру бы озвучить широкой общественности....

Форест
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пускай покажет пример 16. Пусть его дети учатся в Казахстане. И его родные племяши и племяшки!! А то ратуют за образование , а дети чинуш учатся в дальнем зарубежье , ратуют за медицину а их дети рожают за границей!!!Ратуют за трехьязычие. А сами толком даже родного зыка не знают!! Покажите пример !! А не занимаетесь демагогией!! Господа чиновники!!

Читатель 1
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне интересно, аким области комментарии почитал? ( или здесь не звучит мнение народа??))

Гость
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания




Отправлено: 25.08.17 - 19:12
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