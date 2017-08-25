Цитата: Бывалый:

Насчет школы не помню, но там слева (если идти вниз) был агропромбанк, а затем его в облвоенкомат переделали.

А 20-я школа - она по жизни на КЖБИ была, в двух шагах от 19-й.

На улице Урожайной до 1974 года была начальная школа № 20. В ней обучались дети с первого по третий класс. После 1974 г. там был военкомат, сейчас -Дом дверей и паркета, если не ошибаюсь. Агропромбанк, позднее БанкЦентркредит - это другое здание, которое находится рядом с бывшей школой.