Анисим Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как... #25







Отправлено: - 18:23 все таки это недоработки учителей, не смогли они привить Казахстанский патриотизм, надо было их воспитывать на примерах героизма в годы становления Социалистической Республики голодомор, 3 миллиона погибших от голода, ведь они не бросили свою родину не уехали куда то за лучшей долей, на примерах героизма в годы Великой отечественной Воины, разве легко было нашим дедам победить фашизм? а Целина? люди ехали побросав свою благополучную сытую жизнь, в голую степь, зимой жили в палатке не хватало элементарно даже хлеба, однако они сжав зубы теряя свою молодость и здоровье, с одной только мыслю что нужен хлеб родине вгрызались в мерзлую землю, кирками и лопатами строили социализм, вот на каких примерах их надо учить, а не на примерах загнивающего запада и всяких там корнеги и гейцев, у него должен быть пример механизатор в промасленной куфайке и ватных штанах, чабан с отарой овец в голой степи один на один с природой, чумазы шахтер вот кем он должен стремиться стать, не боятся трудности, забыть материальные блага, если этому не научат то грош цена этим учителям, в наше время к примеру был клич партии всем классом на ферму или всем классом на комбаины и все шли работать и отличники и хорошисты и троечники (аттестат об образовании не выдавали в течении трех лет) где наша партия НУР ОТАН? почему она не бросит такой клич и не направит например выпускников школ в депрессивные районы, например Тургай, восстанавливать совхозы, попутно там и получили бы образования механизатора скотника, чем не специальность? расходов минимум построить палатки. потом со временем бараки.