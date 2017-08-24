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§ NG.kz
Маленькие люди против зернового гиганта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трагедию, которая произошла 6 июня в ТОО «Пешковский КХП», пытались замолчать и замять всеми способами. Сначала гибель транспортерщика Ольги Калёбиной, упавшей с 32-метровой высоты, решили выставить самоубийством. А когда комиссия определила, что ее смерть на 80% лежит на совести работодателя, руководство элеватора быстро подыскало козла отпущения.
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1
Re: Маленькие люди против зернового гиганта




Отправлено: 24.08.17 - 10:11
Комментарий удален модератором.

Тоқтар
Re: Маленькие люди против зернового гиганта




Отправлено: 24.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
журналисты, доведите это дело до конца, как это делают, Американские СМИ.

§ 74
Re: Маленькие люди против зернового гиганта
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 24.08.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господи... что за дела творятся... стыдно то как....
Соболезнования семьи и идите до конца..... !
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§ Моше
Re: Маленькие люди против зернового гиганта
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4338
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 24.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Практически на каждом подобном предприятии в районах творится всеразличный бардак, если начать копать. Причины молчания всё те же - предприятия являются местом работы местных жителей.
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Директор Пляжа
Re: Маленькие люди против зернового гиганта




Отправлено: 24.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родным и близким.
Реально, прочитав стать понял, что там поле не паханое для расследований.
Главное, что бы не свели на нет и не замыли дело.
И вправду, НГ, держите под контролем.
А то и вправду эти местечковые царьки уже совсем обнаглели.

Медный
Re: Маленькие люди против зернового гиганта




Отправлено: 24.08.17 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где наши неполживые, неприкормленные с рук профсоюзы работников? Пора бы уже понять частникам... их рабочая сила нужна пока она у них есть. Нет возмодности работать и ты идёщь побераться. Твой удел голодная смерть. Капитализм с обычным своим лицом.
только коллективизм спасёт народ. Объединение в нормальные профсоюзы

§ Доктор СИЗО
Re: Маленькие люди против зернового гиганта
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 24.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Люди начали погибать после введения много занятости рабочего люда, когда ценных специалистов, работающих на сложных производствах поувольняли.... и начальство начало посылать на эти участки, на один-два дня, мало понимающих в этом деле совместителей....
-откуда этой женщине было знать специфику работы таких люков....может быть даже наступила на него...надеясь, что он прочно закрыт....
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Все просто
Re: Маленькие люди против зернового гиганта




Отправлено: 25.08.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
когда ценных специалистов, работающих на сложных производствах поувольняли.... и начальство начало посылать на эти участки, на один-два дня, мало понимающих в этом деле совместителей....

Доктор не по увольняли, а уничтожили крестьянство как класс. Все стали великими эконайстами, а земельку то обрабатывать некому. Это как демократы кричали в свое время, и критиковали коммуняк за ликвидацию кулачества. И на те же грабли. Умники с европейским образованием. А где в данной ситуации профком, который так или иначе отстаивал интересы трудящихся, где инженер по ТБ, трудовая инспекция. Минимализм и полное разорение предприятия. Вот оно извращенное понимание кап. строя.

§ Медный
Re: Маленькие люди против зернового гиганта
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.08.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Вот оно извращенное понимание кап. строя.

почему извращённое? самое обычное. всё в логике капиталистической идеологии. если представить, что капитализм это животное, то оно (животное) живёт рефлексами и повадками. Капитализм продвигает социал-дарвинизм...
Бывают исключения как и в живой природе, но только под грузом каких то обстоятельств. Но до того момента, пока не станет вопрос: жить капитализму или нет. ;-) тогда клыки капитализма будут рвать всех чтобы жить. Как и обычный капитализм. :-)
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Читатель 1
Re: Маленькие люди против зернового гиганта




Отправлено: 25.08.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто владелец элеватора? Вот пусть и отвечает, если них... не ремонтирует. ("Жаба душит 3 копейки истратить")
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