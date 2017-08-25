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≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
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ТАНОМИ
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вот, yudjin, не забудьте:
Узкая колея - Уская.

С удовольствием замечаю - хороший, добрый юмор у местных форумчан!

АСТРА
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Насчет школы не помню, но там слева (если идти вниз) был агропромбанк, а затем его в облвоенкомат переделали.
А 20-я школа - она по жизни на КЖБИ была, в двух шагах от 19-й.

На улице Урожайной до 1974 года была начальная школа № 20. В ней обучались дети с первого по третий класс. После 1974 г. там был военкомат, сейчас -Дом дверей и паркета, если не ошибаюсь. Агропромбанк, позднее БанкЦентркредит - это другое здание, которое находится рядом с бывшей школой.

АСТРА
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
.Когда её раскидали все ученики разбежались в 4ую,7ую и старую 11ую.

..........и во вторую школу, которая находилась на углу улиц Пролетарская и Алтынсарина(Калинина)

* drakon
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11728
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.17 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пройдусь по - Байтурсынова,
Зайду на - Касымханова,
Дойду до - Шаяхметова,
И под - Палящим Солнцем-
Немного - постою... :lol:
Профайл

АСТРА
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
старую 11ую

11-ая школа по ул. Введенской открылась в 1974 году.

§ yudjin
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4746
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.08.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Никогда он не был Ленинским.

достаточно, "умник-теоретик" погуглить:
"... в 1975 году, 12 февраля, решением исполкома горсовета ул. Ленина переименована в проспект Ленинский. И, наконец, последнее переименование от 25. 02. 2000 года, согласно которому проспект Ленинский стал именоваться пр. Аль-Фараби."

еще больше... на утрись: Ленинский путь. – 1975. – 22 апреля.

так шо, давай до свиданья!
Профайл

Бывалый
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на утрись:

Ты лучше сам утрись: везде в адресных данных за те годы указано наименование "проспект им. Ленина"
А этот твой "Ленинский проспект" - не более чем журналистский слог
Кстати в предпоследнем абзаце и указано "проспект Ленина"...

Бывалый
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
Посде независимости новых школ не добавилось

НИШ же.
Ну и зачем новые школы, если в старых-то полупусто стало?

Бывалый
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
наоборот школу 15 потеряли

Ну вобщем-то еще 9-я школа была потеряна, котороая возле ДК Профсоюзов.
Там в 84 или 85 году по осени пролет рухнул во время уроков и учеников поразогнали в 5, 8 и 2 школы.

НЕ бывалый!!!
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ул. Ленина переименована в проспект Ленинский.

и всё-таки пр.Ленина(по памяти).
Это на всякий случай:
kostanay1879.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=31&func=detail&catid=169&id=17299

Товарищ Ын
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодежная-Дружбы-Жастар-Арыстанбекова.
Вот так и делают зомбаков, которые уже не помнят недавней истории.

Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 25.08.17 - 19:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 25.08.17 - 19:09
Комментарий проходит проверку.

* Victor Yang
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9140
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НЕ бывалый!!!:
и всё-таки пр.Ленина(по памяти).

Я вот тоже помню так. Но в официальное название не вдавался в то время.
Профайл
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