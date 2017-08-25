Взбешенный Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая... #1







Отправлено: - 17:04 Как можно отделы образования вообще награждать?? Сидят там чинуши и кофеек попивают. Вы бы больше об учителях думали! Жундубаева за что награждали?? Ему этот хлам дома не нужен