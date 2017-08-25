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§ NG.kz
Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая организация образования в Костанайской области
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На педагогическом совещании богатые подарки получали лучшие школы и колледжи. А педагоги были отмечены званиями, почетными грамотами, благодарственными письмами. Вместе с учителями нагрудный знак «Ибрай Алтынсарин» получил заместитель акима области Марат Жундубаев.
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Взбешенный
Re: Костанайский лицей №1 получил 19 567 200 тенге, как лучшая...




Отправлено: 25.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно отделы образования вообще награждать?? Сидят там чинуши и кофеек попивают. Вы бы больше об учителях думали! Жундубаева за что награждали?? Ему этот хлам дома не нужен
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