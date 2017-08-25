Victor Yang Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как... #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 9136

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:02 Цитата: объяснять, показывать возможности, которые дает казахстанская высшая школа

Тут кроме фейспалма других нет эмоций. Пусть сам попробует объяснить преимущество пусть даже Назарбаев Университета перед ЮУрГУ. Про региональные вообще говорить нечего.

Кстати, очень странно, что аким отождествляет уезд на учебу и последующий уезд из страны выпускника. Оговорка по Фрейду, как говорят? Почему он не ставит задачей возвращение уже выпускников ВУЗов? И кроме слов, получается, нечего сказать выпускникам? А как же стимулирование? Вон, жителям юга дают какие-то льготы, чтобы они приехали сюда. А почему нельзя делать также с перспективными выпускниками школ? Наверное, они нужны меньше, чем необразованные южане.



[Исправлено: Victor Yang, 25.08.2017 - 17:09]