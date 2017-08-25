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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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* Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9136
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
объяснять, показывать возможности, которые дает казахстанская высшая школа

Тут кроме фейспалма других нет эмоций. Пусть сам попробует объяснить преимущество пусть даже Назарбаев Университета перед ЮУрГУ. Про региональные вообще говорить нечего.
Кстати, очень странно, что аким отождествляет уезд на учебу и последующий уезд из страны выпускника. Оговорка по Фрейду, как говорят? Почему он не ставит задачей возвращение уже выпускников ВУЗов? И кроме слов, получается, нечего сказать выпускникам? А как же стимулирование? Вон, жителям юга дают какие-то льготы, чтобы они приехали сюда. А почему нельзя делать также с перспективными выпускниками школ? Наверное, они нужны меньше, чем необразованные южане.

[Исправлено: Victor Yang, 25.08.2017 - 17:09]
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Гость
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания




Отправлено: 25.08.17 - 17:26
Комментарий проходит проверку.

Гость
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания




Отправлено: 25.08.17 - 17:29
Комментарий проходит проверку.
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