|Статья волшебна чуть более чем полностью.
Цитата:
Следовательно, мы, педагоги, не смогли убедить своих воспитанников в том, что у них на родине есть перспективы.
О, ну что вы. Вы, педагоги, тут совершенно не при чем, не стоит брать вину на себя. С перспективами на родине выпускники вполне себе ознакомлены вне стен учебных заведений.
Цитата:
Аким области назвал это интеллектуальными потерями для области.
Ну вот, даже аким признал что есть утечка мозгов и что это серьезная проблема.
Цитата:
Заставлять никого не надо, но работать с учениками нужно: объяснять, показывать возможности
И вы отлично с этим справляетесь, уважаемый аким. И вы, и ваши предшественники. У нас в городе скоро пройти нельзя будет не наступив в возможность, или не споткнувшись о нее. Просто, можно сказать, не возможно укрыться от ̶п̶а̶л̶я̶щ̶е̶г̶о̶ ̶с̶о̶л̶н̶ц̶а̶ блистательных возможностей нашей родины. Продожайте в том же духе, в общем.
PS
Цитата:
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
- Почему протекает крыша в только-что построенном комплексе Зенит-арена, стоимостью в 43 млрд? Кто в этом виноват?
- Виноваты бакланы..
[Исправлено: JereK, 25.08.2017 - 15:43]