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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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Поправочка
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Низкий процент участия в ЕНТ нужно рассматривать как прямой результат пбсурдности системы образования.

Местный
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Т.е. то, что ВУЗы у нас дают низкое качество знаний за высокую цену - это не проблема, а то, что учителя не смогли убедить учеников получить худшее образование - это дааа! Короче с нового года начнут учителей гнобить(((

§ JereK
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 25.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья волшебна чуть более чем полностью. :lol:

Цитата:
Следовательно, мы, педагоги, не смогли убедить своих воспитанников в том, что у них на родине есть перспективы.


О, ну что вы. Вы, педагоги, тут совершенно не при чем, не стоит брать вину на себя. :lol: С перспективами на родине выпускники вполне себе ознакомлены вне стен учебных заведений.

Цитата:
Аким области назвал это интеллектуальными потерями для области.


Ну вот, даже аким признал что есть утечка мозгов и что это серьезная проблема.

Цитата:
Заставлять никого не надо, но работать с учениками нужно: объяснять, показывать возможности


И вы отлично с этим справляетесь, уважаемый аким. И вы, и ваши предшественники. У нас в городе скоро пройти нельзя будет не наступив в возможность, или не споткнувшись о нее. Просто, можно сказать, не возможно укрыться от ̶п̶а̶л̶я̶щ̶е̶г̶о̶ ̶с̶о̶л̶н̶ц̶а̶ блистательных возможностей нашей родины. Продожайте в том же духе, в общем.

PS
Цитата:
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания


- Почему протекает крыша в только-что построенном комплексе Зенит-арена, стоимостью в 43 млрд? Кто в этом виноват?
- Виноваты бакланы..
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: JereK, 25.08.2017 - 15:43]
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хороший пример
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
господин аким а Вы лично подайте пример - пригласите одаренных (а не блатных) к себе на работу в акимат.

FOMA
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания

У любой монеты две стороны. А что если это недоработка государства в области образования? Ведь какое образование в стране такой и уровень интеллекта его создателей, да и всех кто принимает в его утверждении участие! Молодежь и их родители, понимая всю "никчемность" местного "образования" уезжает учиться в соседнее государство а у кого позволяют финансы - в страны дальнего зарубежья? Патриотизм тут не причем и не нужно на него давить. Просто думающее новое поколение молодых людей не хотят быть глупыми!

перегинаете палку
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
объяснять, показывать возможности, которые дает казахстанская высшая школа, - отметил Архимед Мухамбетов.

Как закончивший костанайский ВУЗ в 2014 скажу, что эти слова в 80% случаев означают врать ученикам, так как больших возможностей мне мой ВУЗ не дал, хотя является "флагманом" области. У учителей уходит дофига времени на учебную работу от подготовки заданий до проверки. Заставлять их надоедать своим ученикам, обманывать, лукавить - это подрывать доверие к учителю.

Все просто
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, аким предложил активно приглашать молодых земляков, которые получили образование в соседних российских областях, на работу обратно в Костанайскую область.
Соседние области нашпигованы предприятиями, где молодому специалисту интересней и проще найти работу по специальности. Кустанайская область имеет "агропромышленный комплекс", который уничтожают 25 лет. Следовательно региону, необходим только один профильный ВУЗ(сельхоз. ин-т)

Lena
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это да... с таким подходом и учителя последние разбегутся. .. О каких перспективаХ речь о з/п в 60 тыс?

гость
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот теперь все встало на свои места. А то я поначалу сомневался, неужели аким здравомыслящий попался. Слава богу, все как обычно.

Рихард
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отъезд и зачастую навсегда из страны молодежи в поисках более качественного образования следствие губительной политики государства в области образования и патриотического воспитания ( тут можно добавить и убогость языковой программы). Что сотворили своими руками, то и имеем сейчас. И тут вина учителей не такая значительная как самой власти. так то вот. А теперь крайней делается школа.. Красивый ход

ss
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про награждение почему не написали? ведь есть и успехи! автор статью не дописал! одна медаль бронзовая по географии на международной олимпиаде, в Казахстане и в России бронза, и три серебренные! сравните! бронзу завоевал ученик 3 школы, с Государственным языком обучения, города Лисаковка Данат Нурмагамбетов! есть и приятные новости! поздравляем

Пенсионер
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верните обратно бесплатное образование в ВУЗах!!!
Если молодежь едет в соседнюю Россию учится, так как там есть бесплатное образование, то при чём здесь наши учителя???
Гранты это не бесплатное образование, а кабала на 5-10 лет после окончания ВУЗа! Такая же кабала, как у рабочих в статье "Маленькие люди против зернового гиганта", когда бывший студент ни чего не сможет сделать и ответить своим руководителям когда такие руководители будут не правы. Скажешь что-то против или не будешь устраивать руководителей, тебя уволят и еще сумму денег за грант придётся вернуть. Гранты это хомут на шее, хомут от государства.

Дмитрий
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось только дождаться очередной девальвации и уедут даже не образованные ....

* Обликоморале
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3586
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж, выдал Архимед.
Легко так нашли крайних.
Хотя причина сего, лежит на поверхности давно.
И только слепой,глухой и ленивый её не видит.
С таким подходом, действительно, следом за учениками и учителя начнут свои рабочие места покидать.
Умеют же у нас власть предержащие, таким высказываниями, наоборот патриотизм в людях убивать, причем наглухо.
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