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§ NG.kz
Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги, пояснили в Министерстве национальной экономики РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законодательство о местном государственном самоуправлении дает жителям казахстанских сел, поселков и сельских округов право решать, как будут расходоваться местные бюджеты, в том числе и на ремонт дорог. Кроме того, жители могут поднять вопрос об отставке акимов, не исполняющих решения собраний местного сообщества.
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Гость
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь верит, что деньги из местных бюджетов будут расходоваться на благо народа?

Аким
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это ложь. У бедных сельских акимов не было, нет и не будет денег на ремонт дорог. Их всю жизнь напрягают выбивать всеми правдами и не правдами искать деньги на всякие благотворительные подарки, организацию праздников. Вообщем, чтобы народ думал, что государство о них "заботится". Сход это вообще формальное мероприятие, как впрочем и все собрании, совещании и т.д. Всё и всегда будет делаться так, как скажет верхушка.

§ Дантист
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 25.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимы сел абсолютно безденежные, согласен. А районный аким быстрее крутой ЖЫП купит, чем дороги отремонтирует.
Профайл

секретарь
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Акимы сел абсолютно безденежные, согласен. А районный аким быстрее крутой ЖЫП купит, чем дороги отремонтирует.

внимательно прочти что написано, налоги будут оставаться на местах, и местный аким вместе со сходом населения будет решать вопрос куда расходовать деньги, сколько соберут столько и будут расходовать, то есть на что хватит, раньше эти налоги уходили в район. Еще акима будет выдвигать на должность население, только если население не закроется по домам и не скажет "да кого хотите того и ставте все равно по вашему будет" а примет самое активное участие, куда еще больше свободы?

Бывалый
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также будут неналоговые поступления: ... добровольные сборы с физических и юридических лиц

Стесняюсь спросить: а добрая воля тут с какой конкретно стороны?
По доброй воле акима, или по доброй воле тех кто будет давать деньги?
Но в целом - да, схема разумна и вполне исполнима.
При одном условии: если жители таки не будут прятаться по своим норам, а будут ходить на сходы и требовать в протокольной форме от акима.
А те, кто недоволен - пусть сами становятся акимами и делают своим односельчанам радость своей службой.

Бывалый
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
Но думаю что по факту все закончится точно так же как с ПКСК: все жильцы орут, возмущаются председателем, но платить тариф и становиться председателем никто из возмущенных не желает.

гость
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

некорректное сравнение кооператива с мифическим "местным сообществом"

Денис
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Денисовского акима гнать надо к чертям за такие дороги в районом центре

Бывалый
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
некорректное сравнение кооператива с мифическим "местным сообществом"

В каком месте оно некорректное?
Многоквартирный дом - это такое же маленькое село.
Взносы жителей в ПКСК - местные налоги.
Председатель ПКСК - избранный населением на общем собрании аким.

§ pandit
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 25.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрим, как это будет реализовано на практике. Я сам участник такого совета, собираемся, распределяем деньги - но сейчас их КАТАСТРОФИЧЕСКИ мало.
Профайл

Аким
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа, вы хоть знаете сколько поступает налога в сельской местности. КОПЕЙКИ... О ремонте дорог забудьте. Максимум благоустройство и то не существенное. А там ведь кроме дорог: питьевая вода, ремонты школ, благоустройства сел, зимняя чистка дорог, уличное освещение, скотомогильники, вывоз ТБО и т.д. И всё это должен решать один сельский аким. Хотя ему говорят собирай деньги с крестьян. А с чего это крестьяне которые платят налог, должны еще оплачивать капризы акимата?!

Гость
Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги, пояснили в Министерстве национальной экономики РК




Отправлено: 25.08.17 - 17:19
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