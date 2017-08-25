секретарь Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,... #4







Отправлено: - 14:06 Цитата: Дантист:

Акимы сел абсолютно безденежные, согласен. А районный аким быстрее крутой ЖЫП купит, чем дороги отремонтирует.

внимательно прочти что написано, налоги будут оставаться на местах, и местный аким вместе со сходом населения будет решать вопрос куда расходовать деньги, сколько соберут столько и будут расходовать, то есть на что хватит, раньше эти налоги уходили в район. Еще акима будет выдвигать на должность население, только если население не закроется по домам и не скажет "да кого хотите того и ставте все равно по вашему будет" а примет самое активное участие, куда еще больше свободы?