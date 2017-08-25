Маркс Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип... #6







Отправлено: - 16:47 Цитата: Бывалый:

А чо не проявил на практике принцип нулевой терпимости?

Надо было не полиции поручать, а по колесу попинать, дождаться владельца и суметь от него быстро и вовремя убежать.



Принципы терпимости:



1. Принцип полной положительной терпимости. Когда ты полный стопроцентный терпила, тебе хоть кол на голове теши, ты все стерпишь все снесешь, себя успокоишь, что так и должно быть.



2. Принцип частичной положительной терпимости. Когда ты терпишь, терпишь, терпишь ..., а потом еще немного терпишь и уже тогда возмущаешься, но вежливо и толерантно, чтобы никто не пострадал.



3. Принцип нулевой терпимости. Когда ты вызываешь полицию, жалуешься во все инстанции, пишешь на форумы, жаждешь крови, но сам лично ничего не предпринимаешь для изменения ситуации.



4. Принцип частично отрицательной терпимости. Это сначала попинать колесо, а потом подумать о последствиях и сбежать, успокаивая себя, что отомстил. А потом на форумах расписывать, как храбро дождался того быка и всей его банды и навалял им со страшной силой.



5. Принцип полной отрицательной терпимости. Это наливающиеся кровью глаза, кусание щита, львиное рычание, частичная потеря сознания, сбрасывание с плеч налета цивилизации и культуры, переход в состояние бесконтрольных звериных инстинктов и на базе всего этого попытка крушения проблемы и ближайших окрестностей без учета последствий.