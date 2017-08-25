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§ NG.kz
Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип на тротуаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29391
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я вот иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит нагло на тротуаре. Я поручил разобраться полиции, - рассказал Бауыржан Байбек. - Выяснилось, что владелец джипа работает в нефтяной компании, номера поддельные".
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§ Ольга Колоколова
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2198
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 25.08.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вот иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит нагло на тротуаре. Я поручил разобраться полиции. Выяснилось, что владелец джипа работает в нефтяной компании, номера поддельные. Нормальный законопослушный человек никогда не будет ущемлять интересы других.
Как это нынче принято говорить - "бешено плюсую")). Очень ассоциативная и знакомая костанайцам ситуация. И - сейчас. И в недавнем ng.kzпрошлом.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 25.08.2017 - 14:51]
Профайл

ващеее
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...




Отправлено: 25.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это аким такого большого города... стыдоба....

ден
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...




Отправлено: 25.08.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НУ вам больше не о чем писать , чем цитировать информбюро.

Бывалый
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...




Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я вот иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит нагло на тротуаре. Я поручил разобраться полиции
А чо не проявил на практике принцип нулевой терпимости?
Надо было не полиции поручать, а по колесу попинать, дождаться владельца и суметь от него быстро и вовремя убежать.

Маркс
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...




Отправлено: 25.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Он отметил, что если раньше горожане парковались где попало, то сейчас уже начинают задумываться о том, чтобы не нарушать правила, и поделился примером из жизни.

Много раз бывал в Питере и невольно отметил, что автомобиль никогда не запаркуют, чтобы перекрыть пешеходную дорожку, выход или проход, мамаши с колясками там не испытывают неудобств на прогулках.
У нас же, мало того, что тротуары непроходимые, так еще все съезды и проходы перегорожены припаркованными консервными банками.
Но это еще пол-беды, самая беда - это парковки во дворах, вот где непочатый край для деятельности. Там и маслом уливают все поверхности, и сигналки вопят, двери хлопают, музон орет, выхлопные воняют, никакой культуры.

Маркс
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...




Отправлено: 25.08.17 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А чо не проявил на практике принцип нулевой терпимости?
Надо было не полиции поручать, а по колесу попинать, дождаться владельца и суметь от него быстро и вовремя убежать.


Принципы терпимости:

1. Принцип полной положительной терпимости. Когда ты полный стопроцентный терпила, тебе хоть кол на голове теши, ты все стерпишь все снесешь, себя успокоишь, что так и должно быть.

2. Принцип частичной положительной терпимости. Когда ты терпишь, терпишь, терпишь ..., а потом еще немного терпишь и уже тогда возмущаешься, но вежливо и толерантно, чтобы никто не пострадал.

3. Принцип нулевой терпимости. Когда ты вызываешь полицию, жалуешься во все инстанции, пишешь на форумы, жаждешь крови, но сам лично ничего не предпринимаешь для изменения ситуации.

4. Принцип частично отрицательной терпимости. Это сначала попинать колесо, а потом подумать о последствиях и сбежать, успокаивая себя, что отомстил. А потом на форумах расписывать, как храбро дождался того быка и всей его банды и навалял им со страшной силой.

5. Принцип полной отрицательной терпимости. Это наливающиеся кровью глаза, кусание щита, львиное рычание, частичная потеря сознания, сбрасывание с плеч налета цивилизации и культуры, переход в состояние бесконтрольных звериных инстинктов и на базе всего этого попытка крушения проблемы и ближайших окрестностей без учета последствий.
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