Доктор СИЗО Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6961





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Регистрация: 04.09.15 (Пользователи) Отправлено: - 13:04 Цитата: kbkz1980:

Дохтер,в столь торжественный день Вашего 80 летия

Хочу пожелать здоровья и долголетия,чёбы дождаться ПП Дохтер,в столь торжественный день Вашего 80 летияХочу пожелать здоровья и долголетия,чёбы дождаться ПП

-я очень тронут....спасибо дорогие....я к сожалению, такой памятью похвалиться не могу....за что получаю втыки от родни...ошибочка в тексте....23 августа1952 года ....мой день рождения....