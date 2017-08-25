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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Низкий процент участия в ЕНТ нужно рассматривать как прямой результат пбсурдности системы образования.

Гость
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания




Отправлено: 25.08.17 - 15:32
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* JereK
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1138
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 25.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья волшебна чуть более чем полностью. :lol:

Цитата:
Следовательно, мы, педагоги, не смогли убедить своих воспитанников в том, что у них на родине есть перспективы.


О, ну что вы. Вы, педагоги, тут совершенно не при чем, не стоит брать вину на себя. :lol: С перспективами на родине выпускники вполне себе ознакомлены вне стен учебных заведений.

Цитата:
Аким области назвал это интеллектуальными потерями для области.


Ну вот, даже аким признал что есть утечка мозгов и что это серьезная проблема.

Цитата:
Заставлять никого не надо, но работать с учениками нужно: объяснять, показывать возможности


И вы отлично с этим справляетесь, уважаемый аким. И вы, и ваши предшественники. У нас в городе скоро пройти нельзя будет не наступив в возможность, или не споткнувшись о нее. Просто, можно сказать, не возможно укрыться от ̶п̶а̶л̶я̶щ̶е̶г̶о̶ ̶с̶о̶л̶н̶ц̶а̶ блистательных возможностей нашей родины. Продожайте в том же духе, в общем.
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Гость
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания




Отправлено: 25.08.17 - 15:38
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