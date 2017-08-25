Статья волшебна чуть более чем полностью.



Цитата: Следовательно, мы, педагоги, не смогли убедить своих воспитанников в том, что у них на родине есть перспективы.



О, ну что вы. Вы, педагоги, тут совершенно не при чем, не стоит брать вину на себя. С перспективами на родине выпускники вполне себе ознакомлены вне стен учебных заведений.



Цитата: Аким области назвал это интеллектуальными потерями для области.



Ну вот, даже аким признал что есть утечка мозгов и что это серьезная проблема.



Цитата: Заставлять никого не надо, но работать с учениками нужно: объяснять, показывать возможности



И вы отлично с этим справляетесь, уважаемый аким. И вы, и ваши предшественники. У нас в городе скоро пройти нельзя будет не наступив в возможность, или не споткнувшись о нее. Просто, можно сказать, не возможно укрыться от ̶п̶а̶л̶я̶щ̶е̶г̶о̶ ̶с̶о̶л̶н̶ц̶а̶ блистательных возможностей нашей родины. Продожайте в том же духе, в общем.