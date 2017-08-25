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§ NG.kz
Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип на тротуаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Я вот иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит нагло на тротуаре. Я поручил разобраться полиции, - рассказал Бауыржан Байбек. - Выяснилось, что владелец джипа работает в нефтяной компании, номера поддельные".
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§ Ольга Колоколова
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2198
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 25.08.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вот иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит нагло на тротуаре. Я поручил разобраться полиции. Выяснилось, что владелец джипа работает в нефтяной компании, номера поддельные. Нормальный законопослушный человек никогда не будет ущемлять интересы других.
Как это нынче принято говорить - "бешено плюсую")). Очень ассоциативная и знакомая костанайцам ситуация. И - сейчас. И в недавнем ng.kzпрошлом.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 25.08.2017 - 14:51]
Профайл

ващеее
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...




Отправлено: 25.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это аким такого большого города... стыдоба....

ден
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...




Отправлено: 25.08.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НУ вам больше не о чем писать , чем цитировать информбюро.

Бывалый
Re: Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип...




Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я вот иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит нагло на тротуаре. Я поручил разобраться полиции
А чо не проявил на практике принцип нулевой терпимости?
Надо было не полиции поручать, а по колесу попинать, дождаться владельца и суметь от него быстро и вовремя убежать.

Гость
Аким Алматы рассказал, как отучил нефтяника парковать джип на тротуаре




Отправлено: 25.08.17 - 15:37
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