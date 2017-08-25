Цитата: вот иногда вечером выхожу, вижу: джип стоит нагло на тротуаре. Я поручил разобраться полиции. Выяснилось, что владелец джипа работает в нефтяной компании, номера поддельные. Нормальный законопослушный человек никогда не будет ущемлять интересы других. Как это нынче принято говорить - "бешено плюсую")). Очень ассоциативная и знакомая костанайцам ситуация. И - сейчас . И в недавнем ng.kz прошлом.



[Исправлено: Ольга Колоколова, 25.08.2017 - 14:51]