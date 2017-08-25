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§ NG.kz
В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не заниматься «мышиной возней» при расследовании дел о наркоторговле
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Незаконный оборот наркотических средств в Костанайской области достиг небывалых размеров и привел к значительному росту уголовных дел. Об этом шла речь на круглом столе, организованном в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам.
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Оборотни
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я участковому открыто сказал, кто и где торгует наркотиками,а он мне: и чО?? Контрольную закупку сделаешь? Вот и молчи

Бывалый
Re: В Костанае судьи и адвокаты просили полицейских не...




Отправлено: 25.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подсудимому вменили перевозку наркотических средств, а задержали его с наркотиками в кармане. При этом в обвинительном акте не были описаны путь следования, марка автомобиля, адреса, поэтому в приговоре факт перевозки не нашел своего отражения.
/*Сполз под стол от смеха*/
То есть можно взять мешок герыча, взвалить его себе на горб, и пешком перетащить через всю страну на глазах у полицейских и судей, и никто не сможет за это предъявить перевозку наркотиков? ))))))))))))))
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