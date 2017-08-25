/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29390
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
Читать новость

кустанаец
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
На кануне 138ми летия нужно было еще поменять название у парочки улиц..


и еще хочет чтобы его не материли прилюдно.

ПЕЧАЛЬ
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Урожайная

Сейчас не знаю.Тогда Урожайная,паралельно Автомобильная обе до Солнечной.В этом квадрате была школа 20ая,потом сделали с нее обл.военкомат.Раньше деревенских призывников там собирали.Жили неделями пока их не заберали.Строем в к-р Арман их водили ,досуг их был просмотр х.фильмов.

{°!°}
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
привокзальная- темирбаева, индустриальная - мауленова,

§ Обликоморале
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3581
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Индустриальная была еще, стала Мауленова.
Профайл

ps
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
трактовая -сералина

pps
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
московская - сьянова

Карабалык
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от кольца Индустриальная до автовокзала трудовая. осталась в памяти АЗС МУНАЙ,которая называлась Трудовая

рр$
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Морозова - Мирошниченко

Бывалый
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И, кстати, ул. Жастар изначально называлась Молодежной, краткое время, и только потом стала Жастар, а затем Арыстанбекова.

Карабалык
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Урожайная
А ее что - тоже переименовали?

Кому она нужна переименовывать? Этим новым культурным бездельникам подавай центральные улицы города.У нас есть Герой ВО местный,коренной житель города Афанасьев. А улицы нет. Решили присвоить в честь его в Затобольске,на окрайне.

кустанаец
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, много "работы" проделано за 25 лет.
какая экономика,вы о чем, есть дела поважнее.
ономастика называется вроде.
то ли еще будет.
на латинице.
Кустанай как там на букву Q.. будет называться.
боюсь ошибиться с другими буквами.

Бывалый
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
В этом квадрате была школа 20ая,потом сделали с нее обл.военкомат.

Насчет школы не помню, но там слева (если идти вниз) был агропромбанк, а затем его в облвоенкомат переделали.
А 20-я школа - она по жизни на КЖБИ была, в двух шагах от 19-й.

Бывалый
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карабалык:
от кольца Индустриальная до автовокзала трудовая. осталась в памяти АЗС МУНАЙ,которая называлась Трудовая

+
Ныне Карбышева которая.
Надо бы переименовать в проспект Енбек.
Труд же надо пропагандировать )))))
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 5
Всего: 191

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх