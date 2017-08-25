1 Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два... #7







Отправлено: - 15:08 Цитата: Маркс:

Да дело даже не в открытых люках, освещения уличного нет. Темно, хоть глаз выколи.

а у нас в последние дни освещение на улице работает наоборот - т.е. если раньше оно ВЫКЛючалось в 1-00, то сейчас в час ночи только ВКЛючается

так вот везде и всюду, особенно обидно когда смотришь в Москве все расчищают, у нас все с точностью до наоборот, на остановке на рынке не пройти, сплошной базар; с какой целью на Дулатова все перегородили по школьный базар- тоже бардак и прошлый век! Кому это надо? наши ярмарки и т.д.

извините накипело, смотрим на запад, а живем по старому, ничего не меняется