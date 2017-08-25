Цитата: подсудимому вменили перевозку наркотических средств, а задержали его с наркотиками в кармане. При этом в обвинительном акте не были описаны путь следования, марка автомобиля, адреса, поэтому в приговоре факт перевозки не нашел своего отражения. /*Сполз под стол от смеха*/

То есть можно взять мешок герыча, взвалить его себе на горб, и пешком перетащить через всю страну на глазах у полицейских и судей, и никто не сможет за это предъявить перевозку наркотиков? ))))))))))))))