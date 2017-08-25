NG.kz Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два дня



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:07 27-летняя Светлана ОМЕЛЬЯНОВА во среду, 23 августа, в первом часу ночи, припарковалась на обочине возле дома № 10 по ул. Касымханова. Выйдя из машины, сделала шаг в сторону и земля ушла из-под ног.

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