/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два дня		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
27-летняя Светлана ОМЕЛЬЯНОВА во среду, 23 августа, в первом часу ночи, припарковалась на обочине возле дома № 10 по ул. Касымханова. Выйдя из машины, сделала шаг в сторону и земля ушла из-под ног.
Читать новость

Гость
Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два дня




Отправлено: 25.08.17 - 13:07
Комментарий проходит проверку.

§ 74
Re: Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4271
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.08.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Опасное место всё ешё прикрыто узкой доской на которой лежит задняя часть корпуса от телевизора.

сделать по кОстанайски... это нормльно так..
Профайл

§ 112
Две женщины провалились в открытые колодцы в Костанае за два дня
112


(Пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 13:34
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 2
Всего: 153

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх