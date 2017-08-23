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Куратор темы: drakon
§ Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3853
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 23.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дохтер,в столь торжественный день Вашего 80 летия :-P
Хочу пожелать здоровья и долголетия,чёбы дождаться ПП :oops:

-я очень тронут....спасибо дорогие....я к сожалению, такой памятью похвалиться не могу....за что получаю втыки от родни...ошибочка в тексте....23 августа1952 года ....мой день рождения....
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 23.08.17 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор, С днем рождения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4503
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.08.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11725
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.08.17 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одного не могу - понЯть,что вы такие злые-
http://radikal.ru/video/tRqWYDKy5vo
все тут с утра? Посмотрите лучше... :lol:
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