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≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
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Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, ещё в свой список добавьте Степная - Шипина

кустанаец
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
список будет бесконечный.
может наоборот.
список улиц которые никогда не переименовывались.
если такие есть конечно.

пэтриот
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любимый ,,мозоль,, юджина. А так вроде старался человек рисовал

das_ist
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПЕЧАЛЬ:
Где моя родная ул.Социалистическая?

а еще магазины Буренка, Спутник, 4 школа, родная Переваловка

§ 112
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кануне 138ми летия нужно было еще поменять название у парочки улиц..
Для солидности..
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Бывалый
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ул. Ленина -> проспект Ленинский?
С дуба рухнул?
Просветитель, блин...
Никогда он не был Ленинским.
Он был проспектом Ленина.

Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 25.08.17 - 13:07
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Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 25.08.17 - 13:14
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 13:15
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
112


(Пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 13:17
Комментарий проходит проверку.
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§ Алиса
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 25.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Undead:
Кобланды же вроде

на памятнике надпись "Кобыланды батыр" кажется)))

Юд, еще можно составить список дат, в которые День города отмечают :lol: :lol: Думаю, там тоже цепочка получится))
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Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 25.08.17 - 13:27
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Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 25.08.17 - 13:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 25.08.17 - 13:40
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