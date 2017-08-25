Аким Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,... #2







Отправлено: - 12:41 Всё это ложь. У бедных сельских акимов не было, нет и не будет денег на ремонт дорог. Их всю жизнь напрягают выбивать всеми правдами и не правдами искать деньги на всякие благотворительные подарки, организацию праздников. Вообщем, чтобы народ думал, что государство о них "заботится". Сход это вообще формальное мероприятие, как впрочем и все собрании, совещании и т.д. Всё и всегда будет делаться так, как скажет верхушка.