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§ NG.kz
Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги, пояснили в Министерстве национальной экономики РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законодательство о местном государственном самоуправлении дает жителям казахстанских сел, поселков и сельских округов право решать, как будут расходоваться местные бюджеты, в том числе и на ремонт дорог. Кроме того, жители могут поднять вопрос об отставке акимов, не исполняющих решения собраний местного сообщества.
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Гость
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь верит, что деньги из местных бюджетов будут расходоваться на благо народа?

Аким
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...




Отправлено: 25.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это ложь. У бедных сельских акимов не было, нет и не будет денег на ремонт дорог. Их всю жизнь напрягают выбивать всеми правдами и не правдами искать деньги на всякие благотворительные подарки, организацию праздников. Вообщем, чтобы народ думал, что государство о них "заботится". Сход это вообще формальное мероприятие, как впрочем и все собрании, совещании и т.д. Всё и всегда будет делаться так, как скажет верхушка.

§ Дантист
Re: Как заставить сельских акимов отремонтировать дороги,...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 25.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимы сел абсолютно безденежные, согласен. А районный аким быстрее крутой ЖЫП купит, чем дороги отремонтирует.
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