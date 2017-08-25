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§ NG.kz
В Омской области, неподалеку от границы с РК, зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Омской области Российской Федерации введены ограничительные меры в связи со вспышкой африканской чумы свиней. Специалисты соседней с ней Северо-Казахстанской области из-за сложной ветеринарной обстановки ситуацию держат под контролем и принимают ряд срочных мер, сообщает корреспондент Петропавловск kz.


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FOMA
Re: В Омской области, неподалеку от границы с РК, ...




Отправлено: 25.08.17 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, просто скоро осень и время закупать мясо. Все кормятся с подворья а не с магазина. Что же делать, как же быть? Ведь мы как раз по этому случаю "вырастили" тысячи тонн искусственного мяса. Как же продать? А пустим как мы "уточку" про чуму и лучше заморскую! Пусть будет африканская! Рекламщики, вы такие предсказуемые. Я вас читаю как открытую книгу. Задача этих горе фермеров чтоб мы покупали и ели недо-мясо с недо-молоком в магазинах и пофиг что "это" рядом не стояло с настоящим продуктом! Думаем головой! Как то так.

Я тоже так думаю
Re: В Омской области, неподалеку от границы с РК, ...




Отправлено: 25.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то помниться в прошлых годах не то в Липецкой, не то в Воронежской области у людей забивали здоровых свиней и вывозили на скотомогильники, а крупных фермеров, которые продавали мясо через магазины не трогали. У них конечно потом и начался хороший сбыт.

андрей
Re: В Омской области, неподалеку от границы с РК, ...




Отправлено: 25.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати Фома прав , по всей России уже продают свинину , мякоть блинами огромными , но при этом шкура сразу на мясо нарощенна , сала нет совсем .

пэтриот
Re: В Омской области, неподалеку от границы с РК, ...




Отправлено: 25.08.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без разницы всё равно я не ем свинину принципиально. Уж слишком много болезней Передается от свиньи к
человеку

§ 112
Re: В Омской области, неподалеку от границы с РК, ...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что ж, ждем красивого сала с прослойкой!
А ведь действительно, его нет практически..
Кстати в Качарах вчера свинины не было вообще..
Профайл

Полтора Иван
Re: В Омской области, неподалеку от границы с РК, ...




Отправлено: 25.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То ген человека в колбасе то теперь чума...
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