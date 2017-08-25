FOMA Re: В Омской области, неподалеку от границы с РК, ... #1







Отправлено: - 11:01 Ага, просто скоро осень и время закупать мясо. Все кормятся с подворья а не с магазина. Что же делать, как же быть? Ведь мы как раз по этому случаю "вырастили" тысячи тонн искусственного мяса. Как же продать? А пустим как мы "уточку" про чуму и лучше заморскую! Пусть будет африканская! Рекламщики, вы такие предсказуемые. Я вас читаю как открытую книгу. Задача этих горе фермеров чтоб мы покупали и ели недо-мясо с недо-молоком в магазинах и пофиг что "это" рядом не стояло с настоящим продуктом! Думаем головой! Как то так.