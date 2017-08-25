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§ NG.kz
Китайцы переставили машину на крышу здания, чтобы проучить нарушительницу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Китае необычным способом проучили нарушительницу правил парковки. Как сообщает The Sun, автомобиль женщины, которая неоднократно парковалась в неположенном месте и мешала другими водителям, переставили на крышу здания. С помощью крана.
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§ 112
Re: Китайцы переставили машину на крышу здания, чтобы проучить...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас при виде полицейских или штрафа любой крутой нарушитель становится нежным и ласковым и конечно же сам отъедет..
Профайл

1917
Re: Китайцы переставили машину на крышу здания, чтобы проучить...




Отправлено: 25.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если у нас поступать так же, то в Костанае крыш не хватит...
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