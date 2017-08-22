Vital Re: Деловой центр Костаная #91





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4503

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:38 Лиль я несобрал чумадан. Я только из шкафа вытащил. Пыль протер на нем. Смотрю на него и думаю. Валить или нет. Пока непоздно а то потом в старасти уже поздно будет. Скажу по секрету я местечко присмотрел одно в подмосковии. Недорого 400 000 руб за 7 соток. Думаю вот к старости домик там поставмть из сруба. Тоже недорого за 500 000 руб. Вот пока незамутил это то пусть драг приезжает а то потом мне будет не до него