Volonter Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1230

Регистрация: 14.04.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:32 Конечно здорово, но какова истинная цель поступка? В данном случае в приоритете не то, чтобы у нуждающихся появились деньги, а чтобы весь КЗ узнал, что "мы такие хорошие"! Благие дела должны быть тихими и у благодетеля должно быть на душе хорошо от того, что он кому-то помог, а не от того, что все его теперь хвалить будут... Тут, уж простите, больше грешным тщеславием попахивает...