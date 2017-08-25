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§ NG.kz
Молодожены отдали деньги на благотворительность, предназначенные для гонорара звездам на своей свадьбе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Youtube появилось видео, где молодожены рассказывают, как и почему отдали деньги на благотворительность. Парень рассказывает, что родители, чтобы порадовать их и гостей хотели пригласить на торжество иностранных звезд. Но они подумав, решили не приглашать.
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§ Сергей_я
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показуха 100%. Они молодцы конечно, но одно дело отдать пару тройку миллионов, когда у тебя за душой всего их меньше 10, а другое когда их сотни. Так что это обычный пиар. Нормальные люди не заказывают на свадьбы иностранных звезд. Мажоры - да. Поэтому понт, понт и еще раз понт.
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Бауржан
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нормально! молодцы, это истинное благословение!

100
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 09:50
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1230
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 25.08.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно здорово, но какова истинная цель поступка? В данном случае в приоритете не то, чтобы у нуждающихся появились деньги, а чтобы весь КЗ узнал, что "мы такие хорошие"! Благие дела должны быть тихими и у благодетеля должно быть на душе хорошо от того, что он кому-то помог, а не от того, что все его теперь хвалить будут... Тут, уж простите, больше грешным тщеславием попахивает...
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михалыч
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
Конечно здорово, но какова истинная цель поступка?


снятие ролика лав стори.
а что там в пакетиках - это вторично.
может и на певца Берика с узкой колеи не хватит.

§ Volonter
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1230
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 25.08.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
одно дело отдать пару тройку миллионов, когда у тебя за душой всего их меньше 10, а другое когда их сотни
тоже верно!



[Исправлено: Volonter, 25.08.2017 - 10:40]

[Исправлено: Volonter, 25.08.2017 - 11:09]
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Гость
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А лица то какие блаженные состряпали. :lol:

Коммент с ютуба
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Народ Это же Нурмухумет Нугуманов, невесту зовут Биназира! Они же сыграли свадьбу ! Позвали Леру Кудрявцеву в качестве ведущей , Веру Брежневу , Серов, Абрам руссо , Айкын , Кайрат Нуртас, Абай Бегей, Ерке Есмахан, турсынбек Кабатов , список можно продолжать долго ! Я что то недоумеваю ! Откуда столько бабла на благотворительность и на шикарную свадьбу ???﻿"

§ kbkz1980
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2992
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.08.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно Корану, тайная подача милостыни лучше открытой. При этом публичная милостыня не запрещена, так как может способствовать аналогичным шагам со стороны другого.
Не судите,да не судимы будете.
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Наталия
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...




Отправлено: 25.08.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиция, если укореница, очень даже хорошая, и пусть освещают, чтобы и другие задумывались и продолжали традицию. Главное, чтобы подаренные деньг пошли на благо, а не растащили уже на местах.

§ Сергей_я
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2097
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 25.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
При этом публичная милостыня не запрещена

В моем понимании публичная это когда даешь допусим деньги прилюдно, а не когда даешь прилюдно и при этом хвастаешься об этом. Может я не прав, но допустим помочь бабушке в людном месте перейти дорогу или помочь бабушке перейти дорогу и потом всем об этом говорить это немного разные вещи.
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§ Victor Yang
Re: Молодожены отдали деньги на благотворительность,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9133
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наталия:
Главное, чтобы подаренные деньг пошли на благо, а не растащили уже на местах.

Если деньги наличные - тут сложно проконтролировать.
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