Наталия Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для... #11







Отправлено: - 10:58 Исследовательская работа и ее визуальное воплощение отличное, Спасибо!

Но почемуто вспоминается поговорка: "Как корабль назовешь, так он и поплывет" Как буд-то, следуя этой поговорке, руководители поколений нашего города пытались переименованием улиц решить проблемы города.

Но результаты спустя все эти года говорят обратное, что наверное лучше эти деньги которые были потрачены на изготовление всех табличек за эти года были вложены на запуск нового завода и его продвижение.