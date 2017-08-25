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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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кэп
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 04:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, забейте на флуд.
Создайте отдельную тему, без цифрованых..как у дракона .
Раньше флуд был как флуд, а сейчас превратился в блуд .

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 07:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты видимо как и он, только заголовки читаешь и по диагонали?

Ну если ты такой высокоинтеллектуальный, че вяжешся в эту мататУ. Ведете себя как малолетки за углом школьным. Ну пишет он в своем стиле, и что? Тебя то это как ковыряет ? Если есть чем возразить - возражай, а то создали коалицию и дуплите его. Самолюбие то мужское присутствует или нет:

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тут?
Опять истерика у 112.
Все про классическому сценарию. когда его прижали. :lol:
Всё что тут творит сам, пытается переложить на людей, которые его чисто по человечески призывают быть адекватным. 8-)
Убого и безобразно все его потуги выглядят.
Скулить и жалится, как его тут типо зажимают. Хм..
Врать меньше надо хотя бы.

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вообщем, еще один потерянный для общества и форума чел.
Аминь!))

А ты кто такой, чтобы ярлыки здесь всем развешивать и штампы ставить? Может на себя посмотришь и объективную оценку дашь?
Цитата:
Директор Пляжа:
Вот когда поймешь, тогда и приходи милости просим.

И указывать не стоит, не домой к тебе пришли. Достойно веди себя.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3580
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Радует хоть что ты иногда как то раз в год отдыхаешь..

А ты попробуй отдыхать побольше, только не на диване с пивом и трындя на форуме ))
Цитата:
112:
Злобная Энергия сразу куда то уходит, не так ли?

Не знаю, так как такой энергией не обладаю.
Цитата:
112:
И ты уже не способен какое то время источать ее тут на форуме, на близких, на родных..

Не заметил, по тебе лично, ты вроде вчера пишешь отдохнул, рыбалка-шашлык, а вот изменений в поведении у тебя ни каких.
Будь добрей и мене желчен, тогда глядишь и люди к тебе потянутся.....
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кустанаец
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кэп:
Создайте отдельную тему, без цифрованых..как у дракона .


это не выход.
так он же лепший друг дракона и уже прописан там.
как тут он остается сам на сам, так сразу бежит в деревню
со своими курями в голове.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3580
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
каким образом

Ну если вы не понимаете, то объяснять причин не вижу.
Тем более вы пытаетесь связать то, где я никаких связей не вижу.
Это просто Казахстан, детка. (цЫ)
Профайл

§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 288
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.08.17 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
дуплите его

Прям то так и дуплим? по очереди и вместе.. а ему нравится, он по хардкору убивается и просит добавки :-) ганбанг порн :lol: :lol:
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 25.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Другой говорит своди меня на могилу Героя Советского Союза..
Когда ему говоришь точный адрес и мол сам поедь посмотри, не хоче

-врешь и не моргаешь .....прекрасно знаешь, что нет никакого обелиска твоему деду....а есть, и то в лучшем случае самоделка из бетона, на котором нарисован полумесяц, имечко твоего деда, годы .... название рода... и парочка изречений из Корана с ошибками.... обошлось это удовольствие его родственникам максимум 15 тысяч теньге....
-знаю твою хвастливость, фотография обелиска в райцентре была бы растиражирована на форуме уже 200 раз....но его в природе не существует))))))) ха ха ха))))) смеюсь от души над твоей брехней....
Профайл

непонятно
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 09:51
Комментарий удален модератором.

непонятно
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 10:24
Комментарий удален модератором.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ну если ты такой высокоинтеллектуальный

А где я об этом рассказывал? :lol:
Ты меня кажется с Мариком путаешь.
Цитата:
Все просто:
Ведете себя

Судя по стилю письма, ты более к малолеткам приближен.
Цитата:
Все просто:
Ну пишет он в своем стиле, и что? Тебя то это как ковыряет ?

Меня нет. А то что я пишу и отвечаю ему в своем стиле, тебя уж точно смотрю ковыряет. :lol:
И смотрю, прям таки до дрожи и буйства мыслей.
Цитата:
Все просто:
Если есть чем возразить - возражай

Ты это об чем, можно по конкретней?
Цитата:
Все просто:
а то создали коалицию

Да ну, тут каждый сам за себя.
Обрати на это пристальней внимание.
Потом уж выражай свои конкретные претензии.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А ты кто такой

А ты? С себя начни, прежде чем задавать тут подобные вопросы.
Цитата:
Все просто:
И указывать не стоит

Вообще то не с тобой и не о тебе шла вроде речь, чего влазишь то? 8-)
Твоими словами тебе же и отвечу...
Достойно себя веди
И дома будешь указывать
Чего с утра злобы то столько?
Не дала?
Ответить Новый топик
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