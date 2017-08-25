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≡ Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У каждого времени свои герои, свои названия, своя идеология и приоритеты. Хорошие ли, плохие ли, рассудит время, но это была и есть история родного города, уже, увы, для немногих кустанайцев. Поэтому в канун 138-го Дня рождения города как не освежить в памяти знакомые названия , а в первую очередь просветить понятия не имеющих об истории места, где они живут.
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Николай
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Герцена - Кабанбай батыр
Красно армейская - Хакимжановой

Рихард
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спасибо. интересно и познавательно

Маркс
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информативно и познавательно. Спасибо.

§ Volonter
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1230
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 25.08.17 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Браво, Юджин! Как всегда на высоте!
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§ Undead
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 869
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 25.08.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
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Герцена - Кабанбай батыр

Кобланды же вроде
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§ yudjin
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4745
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.08.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Николай:
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добавлю конечно, когда сфоткаю еще два десятк аулиц...
банально, не хватает времени.
Цитата:
Volonter:
Браво, Юджин! Как всегда на высоте!

Спасибо!
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прохожий
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на одном из частных домов по Баймагамбетова сквозь краску заметил табличку "Колхозная"
:-o

§ Victor Yang
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9133
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели Победы взяла своё название только в 1995 году? Это не ошибка? А Маяковского была проспектом?
Ну и не все улицы здесь. Морозова - Мирошниченко нет, Речная-Гашека, Красноармейская-Хакимжановой.
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§ 74
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4270
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 25.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
от души душевно!
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§ yudjin
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4745
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.08.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну и не все улицы здесь.

Витя, я выше написал, что не все, так как еще не сфоткал остальные.

Цитата:
yudjin:
когда сфоткаю еще два десятк аулиц...

Забавная опечатка.... АУЛИЦЫ...
;-)

Кстати, во дворе к празднику сделал просветительскую газету ... по мотивам моего проекта 135 мгновений Кустаная
шо бы помнили:
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Наталия
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исследовательская работа и ее визуальное воплощение отличное, Спасибо!
Но почемуто вспоминается поговорка: "Как корабль назовешь, так он и поплывет" Как буд-то, следуя этой поговорке, руководители поколений нашего города пытались переименованием улиц решить проблемы города.
Но результаты спустя все эти года говорят обратное, что наверное лучше эти деньги которые были потрачены на изготовление всех табличек за эти года были вложены на запуск нового завода и его продвижение.

§ amduscias
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6154
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 25.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А Маяковского была проспектом?

Я жила на ней, когда она была проспектом Космонавтов. Хоть папа меня с детства приучил шибко уважать Маяковского, расставаться с космическим названием было жалко.

[Исправлено: amduscias, 25.08.2017 - 11:01]
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ПЕЧАЛЬ
Re: Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для...




Отправлено: 25.08.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где моя родная ул.Социалистическая? Там моё детство,молодость,родная школа,уже не существующий садик " ПЕТУШОК",стадиончик( поляна ) "Спартак" на месте кочегарки,клуб и тансплощадка "Романтик",одна парикмахерская в 2х этажке по Герцена,к-р "Арман" ,столовая,кулинария там же рядом Рюмочная,две большие 5и этажные общаги у МТТ? Очень печально нет тех добрых,простых людей рабочего класса строителей нашего города! Тех строителей,которые в степи,в мороз и холод строили крепкие дома,элеваторы,школы,д.сады.Так печально,что всё стерают с нашей памяти.Главное улицы родные!

Гость
Ку(о)станай переименованный. Памятка в картинках для неместных.




Отправлено: 25.08.17 - 11:20
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