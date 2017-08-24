Серый волк Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8998

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:57 Цитата: Алиса:

Ужас! Деградация!

Недавно мне рассказали как один труп выписал газету КН после смерти.



Наверное очень-очень интересная газета!



В общем при жизни труп помер по какой-то скоропостижной причине, и когда с документами ближайшие родственники пришли в контору за расчётом и стали выяснять почему часть денег отсутствует, заставили вывести расчетный лист. И никак не сходилось, но выяснилось, что деньги выщитатали за принудительную подписку, которая началась уже после того как труп перестал выходить на работу и работать.

Это наверное единственное издание в мире, которое мертвяки выписывают!

Сам факт подобного о деградации в области и о том чем заняты чиновники очень хорошо говорит.



Так что бланк с текстом "умер, претензий не имею, очень одобряю бордюры и остановки акимата и прошу подписать на газету КН" будет вполне уместен.