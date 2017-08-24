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§ NG.kz
В управлении сельского хозяйства Костанайской области освободилось место руководителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Байбосын Мурзин, возглавлявший управление с июня 2014 года, теперь руководит областным управлением архивов. Его обязанности на прежнем месте исполняет заместитель руководителя Сембай Сагандыков.
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§ Затоболец
Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 41
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 24.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас считается, что руководитель должен быть отличным управленцем, независимо от его направленности в области образования. Как сейчас это трендово звучит "Менеджер высокого уровня". А в советское время назначили руководителей по четкой специализации предприятия. Ну бывало назначали в зависимости от местности, вот из-за этого в Кустанайской области руководителей назначали из числа агрономов, металлургов, сельхозников, ну и как без числа партийцев
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Читатель 1
Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области...




Отправлено: 24.08.17 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
))ха, архив, что? "депо"? (для переночевать)

Адиль
Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области...




Отправлено: 24.08.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мурзин достойный руководитель, поднял показатели области в растениеводстве так и в плане животноводства! Человек практик производственник.

Знаю
Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области...




Отправлено: 24.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Адиль:
Мурзин достойный руководитель, поднял показатели области в растениеводстве так и в плане животноводства! Человек практик производственник.

Был бы хороший, его бы не попросили. А руководитель он совсем "недостойный"

Гостья
Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области...




Отправлено: 24.08.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкивалась с Мурзиным несколько раз - хороший человек и руководитель. Сейчас среди бастыков больше чванливых понторезов, а такие как Мурзин редко встречаются. С большим уважением к нему отношусь.

Костанай
Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области...




Отправлено: 24.08.17 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сталкивались с ним по работе, неприятный тип и как руководитель и как человек.

§ peshexod
Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3262
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.08.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так, все умники в очередь, не толкаться ... :lol:
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§ Адам
Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области...
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 896
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 25.08.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой многосторонний!!!
Ещё такой многосторонний, работает зам. акима области! ))
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Гость
В управлении сельского хозяйства Костанайской области освободилось место руководителя




Отправлено: 25.08.17 - 09:00
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Гость
В управлении сельского хозяйства Костанайской области освободилось место руководителя




Отправлено: 25.08.17 - 09:06
Комментарий проходит проверку.

Гость
В управлении сельского хозяйства Костанайской области освободилось место руководителя




Отправлено: 25.08.17 - 09:18
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