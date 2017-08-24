Затоболец Re: В управлении сельского хозяйства Костанайской области... #1





(Пользователи) Сообщений: 41

Регистрация: 03.04.17 (Пользователи) Отправлено: - 11:55 Сейчас считается, что руководитель должен быть отличным управленцем, независимо от его направленности в области образования. Как сейчас это трендово звучит "Менеджер высокого уровня". А в советское время назначили руководителей по четкой специализации предприятия. Ну бывало назначали в зависимости от местности, вот из-за этого в Кустанайской области руководителей назначали из числа агрономов, металлургов, сельхозников, ну и как без числа партийцев