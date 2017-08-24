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≡ Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской области", рассказали представители молодежного крыла «Нур Отана»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской области", рассказали представители молодежного крыла «Нур Отана»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области начался прием заявок от претендентов, желающих попасть в "Золотую книгу молодежи". Жители региона в возрасте от 14-ти до 29 лет могут сообщить о себе конкурсной комиссии до 25 октября.
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андрей
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...




Отправлено: 24.08.17 - 18:21
Комментарий удален модератором.

nemes
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...




Отправлено: 24.08.17 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ярмарка тщеславия" Теккерея как никогда актуальна! Ярмарка тщеславия и последыши Остапа Бендер-бея-Задунайского.
"Золотая" молодежь,алга! :lol:

Всем общий
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...




Отправлено: 24.08.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
показать свои успехи,

112 тут на форуме уже много успехов показывал что можно уже в Книгу Рекордов Гиннесса его занести.

Serik Ismailov
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...




Отправлено: 24.08.17 - 22:45
Комментарий удален модератором.

Аннушка
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...




Отправлено: 24.08.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
конечно,можно попасть в "Золотую книгу",только надо иметь "агашку" или денежки...Везде так,к сожалению,даже в спорте...Посмотрите результаты недавней областной Спартакиады...Результаты налицо...к бабке не ходи...

Гость
Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской области", рассказали представители молодежного крыла «Нур Отана»




Отправлено: 25.08.17 - 07:06
Комментарий проходит проверку.

§ peshexod
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3262
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.08.17 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почитайте об успехах и заслугах молодежи из книги и поймете, что вы серые бездельники.
Собственная неполноценность зачастую причина злости.
Может и не все, но большинство вписанных в книгу действительно не серая масса, а некоторые совершили действительно подвиг.
Почитайте прежде чем писать чушь.
Кстати Кулагин основал традицию.
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гость
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...




Отправлено: 25.08.17 - 09:07
Комментарий удален модератором.

§ Volonter
Re: Как попасть в "Золотую книгу молодежи Костанайской...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1227
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 25.08.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Почитайте об успехах и заслугах молодежи из книги и поймете, что вы серые бездельники.

Конечно не спорю, всяко есть, но Цитата:
Я подала документы, хорошее портфолио и свои статьи из молодежной странички газеты «Костанайские новости»
- может не прав, но не назвал бы это прям уж подвигом... Дело хорошее, но на подвиг как-то не тянет...
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