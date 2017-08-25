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кэп
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 04:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята, забейте на флуд.
Создайте отдельную тему, без цифрованых..как у дракона .
Раньше флуд был как флуд, а сейчас превратился в блуд .

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 07:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты видимо как и он, только заголовки читаешь и по диагонали?

Ну если ты такой высокоинтеллектуальный, че вяжешся в эту мататУ. Ведете себя как малолетки за углом школьным. Ну пишет он в своем стиле, и что? Тебя то это как ковыряет ? Если есть чем возразить - возражай, а то создали коалицию и дуплите его. Самолюбие то мужское присутствует или нет:

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 07:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что тут?
Опять истерика у 112.
Все про классическому сценарию. когда его прижали. :lol:
Всё что тут творит сам, пытается переложить на людей, которые его чисто по человечески призывают быть адекватным. 8-)
Убого и безобразно все его потуги выглядят.
Скулить и жалится, как его тут типо зажимают. Хм..
Врать меньше надо хотя бы.

Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.08.17 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Вообщем, еще один потерянный для общества и форума чел.
Аминь!))

А ты кто такой, чтобы ярлыки здесь всем развешивать и штампы ставить? Может на себя посмотришь и объективную оценку дашь?
Цитата:
Директор Пляжа:
Вот когда поймешь, тогда и приходи милости просим.

И указывать не стоит, не домой к тебе пришли. Достойно веди себя.

* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3580
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Радует хоть что ты иногда как то раз в год отдыхаешь..

А ты попробуй отдыхать побольше, только не на диване с пивом и трындя на форуме ))
Цитата:
112:
Злобная Энергия сразу куда то уходит, не так ли?

Не знаю, так как такой энергией не обладаю.
Цитата:
112:
И ты уже не способен какое то время источать ее тут на форуме, на близких, на родных..

Не заметил, по тебе лично, ты вроде вчера пишешь отдохнул, рыбалка-шашлык, а вот изменений в поведении у тебя ни каких.
Будь добрей и мене желчен, тогда глядишь и люди к тебе потянутся.....
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 25.08.17 - 09:15
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3580
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.08.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель севера:
каким образом

Ну если вы не понимаете, то объяснять причин не вижу.
Тем более вы пытаетесь связать то, где я никаких связей не вижу.
Это просто Казахстан, детка. (цЫ)
Профайл
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