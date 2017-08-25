Цитата: 112:

Радует хоть что ты иногда как то раз в год отдыхаешь..

А ты попробуй отдыхать побольше, только не на диване с пивом и трындя на форуме ))

Цитата: 112:

Злобная Энергия сразу куда то уходит, не так ли?

Не знаю, так как такой энергией не обладаю.

Цитата: 112:

И ты уже не способен какое то время источать ее тут на форуме, на близких, на родных..

Не заметил, по тебе лично, ты вроде вчера пишешь отдохнул, рыбалка-шашлык, а вот изменений в поведении у тебя ни каких.

Будь добрей и мене желчен, тогда глядишь и люди к тебе потянутся.....