Директор Пляжа Re: Про установку новых ЕВРОконтейнеров для мусора #4







Отправлено: - 07:09 Цитата: Всем общий:

Ну малек не под рассчитали Тазалыковцы

Это как не под рассчитали, если в них даже объем больше??

Предлагаете нурлукунить, лизать,подпевать?

Вот в этом вы "совок" и есть, только в наиболее его худшем виде.