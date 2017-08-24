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§ NG.kz
Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не имеет претензий к работодателю
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29380
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщил в ответе на запрос "НГ" руководитель управления по инспекции труда акимата Костанайской области Максим МОРГУНОВ, 55-летний сварщик Сергей Мананков не обращался с заявлением в это ведомство.
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§ 74
Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4269
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 24.08.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"потрачено"
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§ Серый волк
Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8998
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.08.17 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вообще чего париться. Давно уже пора этому ведомству в типографии бланк заказать.

Шел по крыше (канаве, подвалу), нужное подчеркнуть (спиртзавода, элеватора, почты, акимата). Упал, очнулся - гипс (травма, в реанимации, умер). Претензий не имею.
Точка. :lol:
Так будет время экономиться и чернила в ручке.
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 24.08.2017 - 15:34]
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Иван
Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не...




Отправлено: 24.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скорее всего был такой разговор в больнице, да братан. я все сделаю, лекарства куплю, там пенициллин, парацетамол, вот тебе яблочек, кифирчику, булочек только не говори что работал у меня, я тебе потом когда выздоровеешь тыс. пятьдесят закину, если получится.

§ Алиса
Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3569
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.08.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ведь это сегодня воспринимается нормально!!! Ужас! Деградация!!! :-o :-o :-o
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Иван
Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не...




Отправлено: 24.08.17 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а кто виноват? сам этот трудяга, у него же претензии к работодателю нет, если бы со мной это случилось, я бы этого работодателя разорил он бы меня лечил в лучших клиниках европы и отправлял по два раза в год на курорты и содержал бы мою семью, ну раз у него нет претензии его проблемы, завтра останется инвалидом и будет за счет государств получать 18 тыс рублей до конца жизни, это его выбор.

Ага
Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не...




Отправлено: 25.08.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ты устройся в иволгу, и будет у тебя безбедная пенсия

Гость
Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не имеет претензий к работодателю




Отправлено: 25.08.17 - 00:45
Комментарий проходит проверку.

§ Серый волк
Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8998
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.08.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
И ведь это сегодня воспринимается нормально!!

Ну если люди нормально воспринимают издевательства над собой при ремонте остановок, когда через канавы и премятствия нужно прыгать к автобусам, и нормально воспринимают когда роют ямы и ковыряют стройки воообще без ограждений иногда воруя у детей школьные спортплощадки, то и дальше так будет и будет ещё хуже. У них там нет никаких причин беспокоиться о людях. Их только два предмета беспокоят. Распилить очередную сумму и не получить пинка из Астаны.
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§ Серый волк
Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8998
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.08.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ужас! Деградация!

Недавно мне рассказали как один труп выписал газету КН после смерти.
:lol: :lol: :lol:
Наверное очень-очень интересная газета!
:-)
В общем при жизни труп помер по какой-то скоропостижной причине, и когда с документами ближайшие родственники пришли в контору за расчётом и стали выяснять почему часть денег отсутствует, заставили вывести расчетный лист. И никак не сходилось, но выяснилось, что деньги выщитатали за принудительную подписку, которая началась уже после того как труп перестал выходить на работу и работать. :lol:
Это наверное единственное издание в мире, которое мертвяки выписывают!
Сам факт подобного о деградации в области и о том чем заняты чиновники очень хорошо говорит.

Так что бланк с текстом "умер, претензий не имею, очень одобряю бордюры и остановки акимата и прошу подписать на газету КН" будет вполне уместен. :lol:
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