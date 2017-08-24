Иван Re: Упавший со здания бывшего спиртзавода в Костанае рабочий не... #5







Отправлено: - 20:57 а кто виноват? сам этот трудяга, у него же претензии к работодателю нет, если бы со мной это случилось, я бы этого работодателя разорил он бы меня лечил в лучших клиниках европы и отправлял по два раза в год на курорты и содержал бы мою семью, ну раз у него нет претензии его проблемы, завтра останется инвалидом и будет за счет государств получать 18 тыс рублей до конца жизни, это его выбор.