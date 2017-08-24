Цитата: 112:

Кстати..А можно подсобирать деньжат и допустим нанять адвоката по защите прав человека допустим Снежану К...Чем не какой то выход из патовой для вас ситуации?Как вариант в ООН подадите Иск..Моих фото у вас много растиражировано, может обвешать ими все столбы в Костанае, о том какой я пляхой шеловек..





прекрати гнать пургу 112.

Никто против тебя ничего не гонит, сам всех провоцируешь. Сколько можно нести всякую ерунду из своей жизни? Нет конечно если хочешь, то можешь и далее это делать. Только прошу смени тактику, никого не трогай и не реагируй на ответы как 15-ти летний мальчишка. или ты действительно думаешь, что таким образом затыкаешь кому то рты? Сильно ошибаешься. Тем самым ты только раззадориваешь своих оппонентов. Напиши петицию по перемирию, если это не ниже плинтуса для тебя. И удачи!

PS: лучше игнорировать, то что не твоё, чем забивать никчемными посылами всю ветку. Не мальчик ведь уже? Так и веди или научись вести себя соответственно. На шашлыках бы пообщался с тобой лично. Просто передавать свои мысли посменно у тебя не очень получается. Извини ничего личного...