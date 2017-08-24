Юзер Re: «Я паркуюсь, как осел» #19





(Пользователи) Сообщений: 38

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:37 Мое мнение таково, что статья необоснованно очерняет водителя транспортного средства. Прежде чем публиковать подобные якобы "сенсационные" материалы, следовало бы заглянуть в ПДД.

Вот Вам правовое обоснование правоты водителя транспортного средства со ссылкой на ПДД: Правила ДД .

antonK неоднократно повторил уже об этом. Позиция полиции в части комментариев о привлечении к ответственности ясна - без комментариев. А вот на месте водителя авто я бы оспорил и материал СМИ касающийся его интересов.